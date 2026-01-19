В том числе и, позволить учителям работать дистанционно. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение Надежды Лещик в фейсбуке.

Почему омбудсмен призывает руководителей школ к изменениям?

Омбудсмен призвала руководителей школ не заставлять учителей работать во время каникул в холодных классах.

Отметим, что несколько дней назад глава правительства Юлия Свириденко сообщила, что из-за чрезвычайной ситуации в энергетике зимние каникулы в школах должны продолжить или установить до 1 февраля 2026 года или ввести дистанционный формат обучения.

Окончательные решения принимают на местах.

К слову, образовательный омбудсмен также предлагала отработать незапланированные каникулы благодаря весенним или уроками в июне.

Какие изменения в учебном процессе?