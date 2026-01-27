Об этом в своем телеграмм-канале сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. С 1 января зарплата учителей растет на 30%.

Какую зарплату будут получать учителя?

Для этого в государственном бюджете на 2026 год предусмотрели дополнительный финансовый ресурс, а в начале января эти средства уже получили общины в составе образовательной субвенции – с учетом этого повышения.

Зарплата учителя, как и раньше, формируется на основе государственной образовательной субвенции и доплат органов местного самоуправления. Государственное повышение не заменяет местные стимулы, а дополняет их, усиливая базовую зарплату. Поэтому сейчас важно, чтобы в процессе январских начислений все эти элементы сложились вместе так, как было заложено в государственном решении, – чтобы каждый учитель почувствовал реальное повышение своей оплаты труда,

– сообщил Лисовой.

МОН при этом открыто к сотрудничеству с общинами. Если во время расчетов возникают вопросы или нужны уточнения, общины могут получить консультацию в рабочее время, по телефону (044) 481-47-85.

Министерство образования и науки Украины будет внимательно сопровождать этот процесс, работая с общинами, чтобы государственное решение о повышении было корректно реализовано для учителей,

– резюмировал министр.

Как выросла зарплата учителя?