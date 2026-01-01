Відповідне рішення погодив уряд. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.
Хто і скільки отримуватиме?
У МОН України повідомили, що зберігається доплата за роботу в несприятливих умовах праці, яку цьогоріч отримували педагоги.
Так, педагоги отримуватимуть загалом 2 тисячі гривень. Натомість 4 тисячі гривень отримуватимуть ті вчителі, які працюють очно на прифронтових територіях. Мовиться вже про суми після сплати податків.
Що відомо про виплату "вчительської тисячі"?
- З 1 січня 2025 року учителі шкіл отримували щомісяця 1 300 гривень. З урахуванням податків – 1 тисячу гривень.
З вересня доплата вчителям за особливі умови праці в Україні зросла. Вона становила 2 600 гривень. З урахуванням податків – 2 тисячі гривень.
- На цю мету уряд України виділив 12 мільярдів гривень.
- З вересня уряд збільшив доплату за роботу в несприятливих умовах праці вчителям, які працюють очно й змішано в школах на прифронтових територіях до 4 тисяч гривень.