Соответствующее решение согласовало правительство. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Кто и сколько будет получать?

В МОН Украины сообщили, что сохраняется доплата за работу в неблагоприятных условиях труда, которую в этом году получали педагоги.

Так, педагоги будут получать в целом 2 тысячи гривен. Зато 4 тысячи гривен будут получать те учителя, которые работают очно на прифронтовых территориях. Говорится уже о суммах после уплаты налогов.

Что известно о выплате "учительской тысячи"?