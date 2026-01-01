Соответствующее решение согласовало правительство. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
Смотрите также Педагоги уже могут регистрироваться на участие в пилоте "Деньги ходят за учителем"
Кто и сколько будет получать?
В МОН Украины сообщили, что сохраняется доплата за работу в неблагоприятных условиях труда, которую в этом году получали педагоги.
Так, педагоги будут получать в целом 2 тысячи гривен. Зато 4 тысячи гривен будут получать те учителя, которые работают очно на прифронтовых территориях. Говорится уже о суммах после уплаты налогов.
Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.
Что известно о выплате "учительской тысячи"?
- С 1 января 2025 года учителя школ получали ежемесячно 1 300 гривен. С учетом налогов – 1 тысячу гривен.
С сентября доплата учителям за особые условия труда в Украине выросла. Она составляла 2 600 гривен. С учетом налогов – 2 тысячи гривен.
- На эти цели правительство Украины выделило 12 миллиардов гривен.
- С сентября правительство увеличило доплату за работу в неблагоприятных условиях труда учителям, которые работают очно и смешанно в школах на прифронтовых территориях до 4 тысяч гривен.