Ее ввели с 1 января 2025 года. Об этом информирует 24 Канал.

Какую доплату будут получать учителя с сентября?

С 1 января учителя школ получали ежемесячно 1 300 гривен. С учетом налогов – 1 тысячу гривен.

С сентября доплата учителям за особые условия труда в Украине возрастет. Она будет составлять 2 600 гривен. С учетом налогов – 2 тысячи гривен.

В прошлом году на эти цели правительство Украины выделило 12 миллиардов гривен.

В МОН отмечали, что это небольшая, но все же поддержка для учителей – независимо от того, имеет ли он полную ставку, полную нагрузку, или нет.

Эту доплату получают и учителя, и директора, и заместители директоров – все педагогические работники во всех школах страны.

Будут ли выплачивать "учительскую тысячу" в 2026 году?