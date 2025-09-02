Ее ввели с 1 января 2025 года. Об этом информирует 24 Канал.
Какую доплату будут получать учителя с сентября?
С 1 января учителя школ получали ежемесячно 1 300 гривен. С учетом налогов – 1 тысячу гривен.
С сентября доплата учителям за особые условия труда в Украине возрастет. Она будет составлять 2 600 гривен. С учетом налогов – 2 тысячи гривен.
В прошлом году на эти цели правительство Украины выделило 12 миллиардов гривен.
В МОН отмечали, что это небольшая, но все же поддержка для учителей – независимо от того, имеет ли он полную ставку, полную нагрузку, или нет.
Эту доплату получают и учителя, и директора, и заместители директоров – все педагогические работники во всех школах страны.
Будут ли выплачивать "учительскую тысячу" в 2026 году?
- Экс-премьер Денис Шмыгаль в июне заявлял, что важным аспектом образовательных реформ является мотивация педагогов.
- В следующем году тенденция по увеличению оплаты труда должна продолжиться.
- Недавно глава Министерства образования и науки Украины Оксен Лисовой заявлял: если на следующий год чиновники найдут еще дополнительные средства, то размер доплаты возрастет.