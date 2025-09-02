Її запровадили з 1 січня 2025 року. Про це інформує 24 Канал.

Яку доплату отримуватимуть учителі з вересня?

З 1 січня учителі шкіл отримували щомісяця 1 300 гривень. З урахуванням податків – 1 тисячу гривень.

З вересня доплата вчителям за особливі умови праці в Україні зросте. Вона становитиме 2 600 гривень. З урахуванням податків – 2 тисячі гривень.

Торік на цю мету уряд України виділив 12 мільярдів гривень.

У МОН наголошували, що це невелика, але все ж таки підтримка для вчителів – незалежно від того, чи він має повну ставку, повне навантаження, чи ні.

Цю доплату отримують і вчителі, і директори, і заступники директорів – всі педагогічні працівники у всіх школах країни.

Чи виплачуватимуть "вчительську тисячу" у 2026 році?