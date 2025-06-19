Чи виплачуватимуть "вчительську тисячу" у 2026 році

"На руки" педагоги отримуватимуть вже 2 тисячі гривень. Очільник українського уряду Денис Шмигаль під час освітнього фестивалю "Вчителі майбутнього 2025" у Львові розповів, чи варто педагогам чекати на виплати наступного року, передає 24 Канал.

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Чи зросте розмір "вчительської тисячі"

Прем'єр наголосив, що важливим аспектом освітніх реформ є мотивація педагогів. І додав, що цьогоріч зарплата вчителів почала зростати, маючи на увазі виплату вищезгаданої доплати.

У наступному році ми працюємо над тим, щоб ця тенденція продовжилась, безумовно. І це лише перший крок до гідної оплати за важку працю. Попри усі труднощі воєнного часу та виклики відбудови, зробимо все можливе, аби рівень життя вчителів зростав,

– зауважив посадовець.

Зауважимо, що у Держбюджеті 2025 року урядовці змогли знайти додаткові 12 мільярдів гривень на вищезгадані доплати вчителям. Недавно очільник Міністерства освіти і науки України Оксен Лісовий заявляв: якщо на наступний рік посадовці знайдуть ще додаткові кошти, то розмір доплати зросте.