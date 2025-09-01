Змагаються за звання найкращого вчителі-новатори, творці змін. Про це інформує 24 Канал з посиланням на "Освіторію".

Хто увійшов у зіркову десятку?

Очільниця ГО "Освіторія" Зоя Литвин наголошує: премією прагнуть подякувати вчителям та відзначити їхню стійкість, силу та інноваційність.

Так, після кількох етапів відбору серед півфіналістів відібрали 17 претендентів, які набрали найвищі бали. З ними провели глибинні інтерв'ю експерти, серед яких команда премії, фіналісти попередніх років, а також представники незалежних освітніх організацій. За результатами і визначили зіркову десятку. Це:

Руслан Шаламов, Харків – біологія та екологія;

Олександр Тарасюк, м. Володимир Волинської області – історія;

Юлія Ометюх, Львів – мистецтво;

Юрій Пахомов, Івано-Франківськ – хімія, "Пізнаємо природу";

Людмила Сакович, Львів – українська мова та література, зарубіжна література, польська мова;

Катерина Роботницька, Київ – українська мова;

Євгеній Атамасенко, селище Калинівка Київської області – хімія, курс STEM;

Наталія Власова, Дніпро – історія, громадянська освіта;

Костянтин Кравчук, Хмельницький – образотворче мистецтво, інформатика;

Андрій Стецюк, Черкаси – історія.

Десятку фіналістів оголосили 1 вересня. Їхні портрети також з'явились у центрі столиці на фасадах одного з найбільших торговельних центрів країни. Віддати свій голос за фіналіста/-ку, чия історія найбільше відгукнеться, можна у спеціальній категорії "Вибір українців" на платформі Дія.Освіта.

Коли оголосять переможця премії?

Народне опитування триватиме до 1 жовтня. Переможець отримає освітню подорож.

4 жовтня, у Всесвітній день учителя, країна дізнається ім'я головного переможця в етері телемарафону. Найкращий учитель 2025 року отримає 1 мільйон гривень на власний освітній проєкт.

Організатори премії та партнери вручать під час урочистої церемонії також низку спеціальних нагород

Що відомо про премію Global Teacher Prize Ukraine?