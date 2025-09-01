Соревнуются за звание лучшего учителя-новаторы, создатели изменений. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на "Освиторию".
Кто вошел в звездную десятку?
Руководительница ОО "Освитория" Зоя Литвин отмечает: премией стремятся поблагодарить учителей и отметить их устойчивость, силу и инновационность.
Так, после нескольких этапов отбора среди полуфиналистов отобрали 17 претендентов, которые набрали самые высокие баллы. С ними провели глубинные интервью эксперты, среди которых команда премии, финалисты предыдущих лет, а также представители независимых образовательных организаций. По результатам и определили звездную десятку. Это:
- Руслан Шаламов, Харьков – биология и экология;
- Александр Тарасюк, г. Владимир Волынской области – история;
- Юлия Ометюх, Львов – искусство;
- Юрий Пахомов, Ивано-Франковск – химия, "Познаем природу";
- Людмила Сакович, Львов – украинский язык и литература, зарубежная литература, польский язык;
- Екатерина Роботницкая, Киев – украинский язык;
- Евгений Атамасенко, поселок Калиновка Киевской области – химия, курс STEM;
- Наталья Власова, Днепр – история, гражданское образование;
- Константин Кравчук, Хмельницкий – изобразительное искусство, информатика;
- Андрей Стецюк, Черкассы – история.
Десятку финалистов объявили 1 сентября. Их портреты также появились в центре столицы на фасадах одного из крупнейших торговых центров страны. Отдать свой голос за финалиста/-ку, чья история больше всего откликнется, можно в специальной категории "Выбор украинцев" на платформе Дия.Образование.
Когда объявят победителя премии?
Народный опрос продлится до 1 октября. Победитель получит образовательное путешествие.
4 октября, во Всемирный день учителя, страна узнает имя главного победителя в эфире телемарафона. Лучший учитель 2025 года получит 1 миллион гривен на собственный образовательный проект.
Организаторы премии и партнеры вручат во время торжественной церемонии также ряд специальных наград
Что известно о премии Global Teacher Prize Ukraine?
- Global Teacher Prize Ukraine – напоминание, что учителя являются движущей силой общественных изменений.
- Премию для выдающихся учителей Global Teacher Prize Ukraine организует "Освитория" при поддержке Министерства образования и науки Украины, Министерства цифровой трансформации Украины и тому подобное.
- Национальную премию Global Teacher Prize Ukraine основали в 2017 году.
- В прошлом году лауреатом премии Global Teacher Prize Ukraine стала учительница начальных классов из Ивано-Франковска Леся Павлюк.