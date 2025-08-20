Из-за этого педагоги ищут другую работу. Какие же зарплаты получают наши учителя и их европейские коллеги, расскажет 24 Канал со ссылкой на Новини.LIVE.

Какая зарплата учителя в Украине?

Средняя зарплата учителя в Украине, по данным Государственной службы статистики, – около 14 200 грн в месяц. Или около 290 евро. Эту сумму формируют должностной оклад, надбавки за выслугу лет и престижность труда и другие доплаты. Поэтому окончательно сумма может колебаться в зависимости от стажа, категории и даже места работы конкретного учителя.

Какую зарплату получают педагоги в Европе?

Зарплаты учителей в большинстве стран Европы, по данным портала Europa.jobs, меняются из года в год. На суммы влияют экономические факторы, образование и квалификация учителя, его опыт работы, а также тип и местоположение учебного заведения.

Средние месячные зарплаты учителей в Европе следующие:

Швейцария – 6 200 евро;

Люксембург – 6 000 евро;

Дания – 5 600 евро;

Нидерланды – 5 000 евро;

Норвегия – 5 000 евро;

Австрия – 3 900 евро;

Финляндия – 3 500 евро;

Швеция – 3 400 евро;

Франция – 3 000 евро;

Германия – 2 900 евро;

Испания – 2 550 евро;

Италия – 2 550 евро;

Польша – 1 200 евро.

Каждая страна Европы выделяет определенную долю (в среднем 4,9%) своего валового внутреннего продукта (ВВП) на образовательные учреждения всех уровней, от начального до высшего образования. Больше всего Норвегия, Швеция и Дания – около 6-7%.

Отметим, что с сентября 2025 года доплата учителям за работу в неблагоприятных условиях в Украине вырастет с 1 до 2 тысяч гривен.