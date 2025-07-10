Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя министра образования и науки Андрея Сташкива Суспильному.

Смотрите также МОН утвердило новые программы для сертификации педагогов

Какую доплату будут получать учителя с сентября

Речь идет об "учительской тысяче". Сейчас ее размер составляет 1 300 гривен ежемесячно.

Доплата, которая была установлена за особые условия работы учителям в размере 1300 гривен, оплачивается каждому учителю ежемесячно с 1 января. С 1 сентября доплата возрастет и составит 2600 гривен,

– уточнил заместитель главы МОН.

И напомнил, что на эти цели правительство Украины в прошлом году выделило 12 миллиардов гривен.

Это небольшая, но все же поддержка для учителей, которая есть для каждого учителя в Украине, независимо от того, имеет ли он полную ставку, полную нагрузку, или нет. Это не зависит от того, прифронтовая территория, или нет,

– уточнил он.

И добавил, что доплату получают около 400 тысяч учителей школ. Это и учителя, и директора, и заместители директоров – все педагогические работники в абсолютно всех школах страны.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказывал, будут ли получать педагоги "учительскую тысячу" в следующем году.