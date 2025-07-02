Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на соответствующий приказ МОН. Кто попадает под изменения, читайте дальше.

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Кого будут касаться изменения

Программы касаются таких категорий учителей:

  • учителей украинского языка и литературы;
  • учителей математики;
  • учителей начальных классов;
  • учителей учебных предметов (интегрированных курсов) гражданской и исторической образовательной отрасли.

Документы содержат детализированные требования к профессиональным знаниям и умениям педагогов. Программы являются приложениями к приказу. Их будут использовать при составлении тестовых заданий.

Украинский центр оценивания качества образования при этом должен при составлении тестов обеспечить соответствие содержания заданий утвержденным программам.

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Что известно о сертификации учителей в 2025 году

  • Для участия в педагогической сертификации в 2025 году зарегистрировались около 3 тысяч учителей.
  • Подать заявку на участие в сертификации могли учителя начальных классов, педагоги, которые преподают математику, украинский язык и литературу, учебные предметы (интегрированные курсы) гражданской и исторической образовательной области и/или образовательной области "Обществознание", а также учителя английского языка.
  • Письма-вызовы в кабинетах участников сертификации – учителей начальных классов, математики, украинского языка и литературы, истории и гражданского образования – разместили до 29 января.
  • Учителя иностранного (английского) языка узнают о месте и времени независимого тестирования до 29 августа.