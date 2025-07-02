Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на соответствующий приказ МОН. Кто попадает под изменения, читайте дальше.

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Кого будут касаться изменения

Программы касаются таких категорий учителей:

учителей украинского языка и литературы;

учителей математики;

учителей начальных классов;

учителей учебных предметов (интегрированных курсов) гражданской и исторической образовательной отрасли.

Документы содержат детализированные требования к профессиональным знаниям и умениям педагогов. Программы являются приложениями к приказу. Их будут использовать при составлении тестовых заданий.

Украинский центр оценивания качества образования при этом должен при составлении тестов обеспечить соответствие содержания заданий утвержденным программам.

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