Награду ему вручил президент Владимир Зеленский по случаю Дня Конституции. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение педагога в соцсети.
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Цыганков наградили орденом "За заслуги" III степени
Учитель написал, что награду он изменений получить благодаря детям. И добавил, что это все – ради них.
Хватило бы только сил, чтобы все дети были счастливы. Хватило бы сил поддержать каждого,
– написал Цыганков.
Также поблагодарил президента за эту честь и награду и отметил, что она посвящена ученикам педагога.
Интересно! Орден "За заслуги" I, II, III степени – это государственная награда Украины для награждения выдающихся заслуг граждан в экономической, научной, социально-культурной, военной, государственной, общественной и других сферах общественной деятельности.
В комментариях украинцы поздравили киевского учителя и пожалели, что у них такого педагога в школе не было.
Я думаю, с вас начнется новая эра учителей – вдохновенных, любящих и образованных!
– поделились подписчики.
Гейтеры позавидовали – Цыганков ответил
Деятельность Цыганкова и его награда от президента не прошла мимо внимания всех, кто ему завидует, и других гейтеров, то есть грязнокровок, злопыхателей, злопыхателей, ненавистников, которые критикуют чьи-то достижения, обесценивают их, выражают негативные комментарии или просто портят настроение и жизнь другим.
Учитель написал в твиттере, что ему начали звонить и угрожать. При этом поблагодарил их и заявил: "Так далеко пойдем. Молодцы".
Для умников, которые пытаются нарыть на меня хоть что-то и которые получили результаты НМТ моей школы. Можете расслабиться. Я не преподаю в 11 классе,
– написал педагог.
Также поблагодарил всех остальных за поддержку. И добавил, что все видит.
Ранее мы рассказывали, как Руслан Цыганков "зажег" на выпускном вместе с учениками.