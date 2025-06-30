Награду ему вручил президент Владимир Зеленский по случаю Дня Конституции. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение педагога в соцсети.

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Цыганков наградили орденом "За заслуги" III степени

Учитель написал, что награду он изменений получить благодаря детям. И добавил, что это все – ради них.

Хватило бы только сил, чтобы все дети были счастливы. Хватило бы сил поддержать каждого,

– написал Цыганков.

Также поблагодарил президента за эту честь и награду и отметил, что она посвящена ученикам педагога.

Интересно! Орден "За заслуги" I, II, III степени – это государственная награда Украины для награждения выдающихся заслуг граждан в экономической, научной, социально-культурной, военной, государственной, общественной и других сферах общественной деятельности.

В комментариях украинцы поздравили киевского учителя и пожалели, что у них такого педагога в школе не было.

Я думаю, с вас начнется новая эра учителей – вдохновенных, любящих и образованных!

– поделились подписчики.

Гейтеры позавидовали – Цыганков ответил

Деятельность Цыганкова и его награда от президента не прошла мимо внимания всех, кто ему завидует, и других гейтеров, то есть грязнокровок, злопыхателей, злопыхателей, ненавистников, которые критикуют чьи-то достижения, обесценивают их, выражают негативные комментарии или просто портят настроение и жизнь другим.

Учитель написал в твиттере, что ему начали звонить и угрожать. При этом поблагодарил их и заявил: "Так далеко пойдем. Молодцы".

Для умников, которые пытаются нарыть на меня хоть что-то и которые получили результаты НМТ моей школы. Можете расслабиться. Я не преподаю в 11 классе,

– написал педагог.

Также поблагодарил всех остальных за поддержку. И добавил, что все видит.

Ранее мы рассказывали, как Руслан Цыганков "зажег" на выпускном вместе с учениками.