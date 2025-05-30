Многие из них танцуют традиционный вальс. А есть и те, кто решил покреативить, отмечает 24 Канал.
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Цыганков "зажигает" на выпускном вместе с учениками
Популярный киевский учитель физики и информатики Руслан Цыганков продемонстрировал, как креативно можно провести выпускной. Он спел одноименную песню о празднике, а потом станцевал вместе со своими учениками.
Видео выложил в соцсети. При этом написал: "Мои ученики – это счастье. И я – счастлив".
К слову, это не первый такой креативный контент, в частности с выпускного, учителя Цыганкова.
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Как отреагировали украинцы
- Все хотят себе такой выпускной;
- плачу;
- Как же кайфово;
- Поздравляю с выпускным!
- Мечтаю, чтобы все дети Украины имели ТАКИХ учителей Это сокровище;
- Какой же вы классный;
- У меня слезы;
- Можно в следующем году приди к вам на выпускной?
- Я прям вижу выражения лица учительниц 50+;
- Какой кайф. Так радуюсь что у нас есть такие учителя! Круто что руководство школы поддерживает!
- Таких людей можно гордо назвать будущим государства.
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