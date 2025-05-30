Чимало з них танцює традиційний вальс. А є й ті, хто вирішив покреативити, зазначає 24 Канал.
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Циганков "запалює" на випускному разом з учнями
Популярний київський вчитель фізики та інформатики Руслан Циганков продемонстрував, як креативно можна провести випускний. Він заспівав однойменну пісню про свято, а потім станцював разом зі своїми учнями.
Відео виклав у соцмережі. При цьому написав: "Мої учні – то щастя. І я – щасливий".
До слова, це не перший такий креативний контент, зокрема з випускного, вчителя Циганкова.
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Як відреагували українці
- Всі хочуть собі такий випускний;
- плачу;
- Як же кайфово;
- Вітаю з випускним!
- Мрію, щоб усі діти України мали ТАКИХ вчителів. Це скарб;
- Який же ви класний;
- У мене сльози;
- Можна наступного року прийди до вас на випускний?
- Я прям бачу вирази обличчя вчительок 50+;
- Який кайф. Так радію що в нас є такі вчителі! Круто що керівництво школи підтримує!
- Таких людей можна гордо назвати майбутнім держави.
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