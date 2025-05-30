Випускники зі щемом у серці діляться останніми шкільними моментами ще у статусі учнів. 24 Канал пропонує переглянути у кількох відео ці зворушливі миті.

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Як випускники прощаються зі школою

"Останній дзвоник, останній урок…", – учні востаннє у межах шкільних стін як школярі дзвонять у дзвоник, який сповіщає їхній перехід у доросле життя.

Також показують, як проводять вечір напередодні свята останнього дзвоника. Пишуть: "На годиннику – 11 вечора, а ми в 11 класі більше ніколи не будемо". При цьому демонструють залишені шкільні підручники на партах свого класу, який вони покидають як учні.

Нотки ностальгії присутні і в інших відео. "Ніби тільки вчора було 1 вересня, а вже завтра наш останній дзвоник, на якому ми вже випускники", – демонструють майбутні студенти, як готуються до шкільного свята.

"Через два дні на цьому місці стоятимуть інші випускники, але вже ніколи – ми", – коментують свій випуск інші 11-класники. Випускники при цьому по черзі дзвонять у дзвоник, прощаючись зі школою.

І демонструють, як готувалися до шкільної лінійки та прощання зі школою.

"Надворі травень, ви готуєтесь до екзаменів, розпаковуєте випускні стрічки, починаєте зворотний відлік до кінця цих 11 років".

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