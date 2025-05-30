Выполняют они выпускной танец даже под звуки тревоги. Как продолжались репетиции и танцевали выпускники на празднике, рассказывает 24 Канал.

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Как выпускники танцевали вальс в 2025 году

Вальс выпускников в Харькове происходил под звук воздушной тревоги.

Самое трогательное, что я видела в последнее время: ревет тревога, а выпускники репетируют вальс,

– поделились горожане.

На празднике девушки-выпускницы исполняют вальс уже в вышитых платьях. Танец сопровождают слова из песни: "... И под солнцем, и под ливнями мы живем, чтобы быть счастливыми", символизирующие надежду на светлое будущее, несмотря на войну, которая продолжается в Украине.

Украинцы отмечают: несмотря на войну, молодежь продолжает создавать светлые моменты, которые вдохновляют, дарят надежду.

Не сдерживают эмоций выпускники даже тогда, когда хореограф говорит, что сегодня последняя репетиция вальса – девушки грустят, ребята радуются.

В Одессе выпускники станцевали вальс в красивых нарядах на фоне Оперного театра.

Готовиться к исполнению вальса выпускникам не помешала даже непогода.

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