Про це інформує 24 Канал з посиланням на відповідний наказ МОН. Хто потрапляє під зміни, читайте далі.

Дивіться також Популярний учитель Руслан Ігорович отримав орден від президента та "нарвався" на погрози

Кого стосуватимуться зміни

Програми стосуються таких категорій вчителів:

учителів української мови і літератури;

учителів математики;

учителів початкових класів;

учителів навчальних предметів (інтегрованих курсів) громадянської та історичної освітньої галузі.

Документи містять деталізовані вимоги до фахових знань і вмінь педагогів. Програми є додатками до наказу. Їх використовуватимуть під час складання тестових завдань.

Український центр оцінювання якості освіти при цьому повинен при укладанні тестів забезпечити відповідність змісту завдань затвердженим програмам.

Дивіться також Чи виплачуватимуть "вчительську тисячу" у 2026 році

Що відомо про сертифікацію учителів у 2025 році