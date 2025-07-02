Про це інформує 24 Канал з посиланням на відповідний наказ МОН. Хто потрапляє під зміни, читайте далі.
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Кого стосуватимуться зміни
Програми стосуються таких категорій вчителів:
- учителів української мови і літератури;
- учителів математики;
- учителів початкових класів;
- учителів навчальних предметів (інтегрованих курсів) громадянської та історичної освітньої галузі.
Документи містять деталізовані вимоги до фахових знань і вмінь педагогів. Програми є додатками до наказу. Їх використовуватимуть під час складання тестових завдань.
Український центр оцінювання якості освіти при цьому повинен при укладанні тестів забезпечити відповідність змісту завдань затвердженим програмам.
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Що відомо про сертифікацію учителів у 2025 році
- Для участі в педагогічній сертифікації у 2025 році зареєструвались близько 3 тисяч вчителів.
- Подати заявку на участь у сертифікації могли вчителі початкових класів, педагоги, які викладають математику, українську мову і літературу, навчальні предмети (інтегровані курси) громадянської та історичної освітньої галузі та/або освітньої галузі "Суспільствознавство", а також вчителі англійської мови.
- Листи-виклики у кабінетах учасників сертифікації – учителів початкових класів, математики, української мови і літератури, історії та громадянської освіти – розмістили до 29 січня.
- Учителі іноземної (англійської) мови дізнаються про місце та час незалежного тестування до 29 серпня.