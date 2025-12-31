Зареєструвати зможуть і суб'єкти підвищення кваліфікації. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України.
Коли і хто може зареєструватися?
Реєстрація передбачає обов'язкове створення користувацького профілю на державній платформі "Вектор". Коли особисті кабінети стануть доступними – на електронну пошту, вказану при створенні користувацького профілю, прийде інформація про можливість зайти в свій кабінет. У ньому учасники зможуть додати свої дані і подати заявку на участь у пілоті.
Зареєструватися можна за посиланням.
У МОН зазначають: якщо вчителі є користувачами EdWay та до 31 жовтня 2025 року надали свою згоду на передання персональних даних, їм збережуть кабінети на оновленій платформі. Особисті кабінети тих, хто не надав згоди, видалили з платформи EdWay. Архів даних надіслали на вказану раніше електронну адресу.
Участь у пілотуванні можуть взяти директори, заступники директорів і вчителі, які працюватимуть у 7 – 9 класах НУШ і 10 пілотних класах старшої профільної школи у 2026 – 2027 навчальному році.
Наступний крок – створення особистих кабінетів на платформі. МОН згодом повідомить, коли це буде можливо.
Як працюватиме підвищення кваліфікації за новою моделлю?
Для педагогів:
Створення особистого кабінету на платформі "Вектор".
Верифікація через ID.GOV.UA або BankID.
Підтвердження даних від закладу освіти.
Подання заявки на участь у пілотуванні.
Отримання 1500 грн на віртуальний рахунок.
Вибір курсів та оплата навчання.
Для суб'єктів підвищення кваліфікації:
Створення особистого кабінету на платформі "Вектор".
Розроблення програм на основі типових від МОН.
Публікація програм на платформі.
Верифікація програм в УІРО.
Підтвердження від УІРО та отримання спеціальної позначки на платформі.
Що відомо про "Гроші ходять за вчителем"?
- Процедура підвищення кваліфікації педагогів змінилася.
- Ключові зміни – з'явиться єдина цифрова платформа для суб'єктів підвищення кваліфікації та педагогів.
- Кожен педагог отримає на віртуальний рахунок 1500 гривень.
- Навчання триватиме з лютого до листопада 2026 року.
- Кошти треба використати до кінця листопада 2026 року, бо вони не накопичуються.
- Серед пріоритетних напрямів навчання – подолання освітніх втрат, психосоціальна підтримка учнів, реалізація державних стандартів у профільній середній освіті, кар'єрне консультування, формування наскрізних умінь, використання цифрових технологій, упровадження інклюзивного навчання та інші.