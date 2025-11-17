І зробити це до початку нового навчального року. Про це інформує 24 Канал з посиланням на висновок Комітету до проєкту закону "Про Державний бюджет України на 2026 рік".

Дивіться також У разі незгоди – звільнення: нардепи придумали новацію з договорами для учителів

Що пропонують народні обранці?

Раді пропонують схвалити таку норму до 31 серпня 2026 року. Якщо це станеться, то керівники державних і комунальних шкіл та коледжів будуть зобов'язані припинити безстрокові трудові договори з педагогами та одночасно укласти з ними строкові трудові договори.

Якщо вчитель не погодиться продовжити трудові відносини на умовах контракту, його звільнять згідно з Кодексом законів про працю.

Братимуть на роботу нових учителів, якщо депутати підтримають ці правки до державного бюджету, на підставі контрактів. Їх укладатимуть строком від одного до п'яти років.

Цікаво! Рівень середньої зарплати в освітній сфері досі є одним із найнижчих в Україні з усіх сфер економічної діяльності.

Щодо директорів, які обіймали посаду на підставі продовження строку дії контракту без проведення конкурсу, для них проводитимуть конкурс до 1 квітня 2026 року.

Дивіться також Роботу втратять 70 тисяч вчителів: Профспілка застерегла від втілення нової ідеї нардепів

Що думають учителі?

Учителі не стримували обурення щодо такої ідеї нардепів. Ось що вони написали:

Давно вже треба перевести весь уряд на контракт (терміном не більше одного року з детальним аналізом зробленої роботи у кінці року)! Зарплату – за пророблену роботу, а не посиденьки!

Господи, та давайте швидше! Підемо самі собі створювати приватні школи. Заваліть освіту повністю.

Пора виходити на протести, то вже занадто, вони там геть з глузду з'їхали.

А може, потрібно починати зверху? Як кажуть, з голови... До мінімуму скоротити кількість депутатів, чиновників, що сидять у міністерствах, департаментах, міських відділах... І все щось вигадують, імітуючи видимість роботи. Учитель і так знає, як йому працювати! А то в нас керівників значно більше ніж виконавців! Та й кількість папірців зросла втричі! І всі щось від тебе вимагають... Це ж правда...

Вчителі мовчки проковтнуть і це.

Треба за контрактом наймати депутатів і скоротити їх численність, а також зробити надбавку годин і зменшити у рази зарплатню.

То просто такими вкидами хочуть перенести увагу із тотальної корупції у верхах на улюблену тему: "А давайте поговоримо про вчителів".

Це вже відкрите знищення освіти, чи ще ні?

Вже переводили, скасували, а тепер знову переводять. Божевільня.

Та переведіть всіх на контракт. Цікаво, хто тоді буде працювати в школі.

Серед народних депутатів, членів освітнього комітету ВР зовсім немає адекватних людей? Спочатку збільшити кількість годин на ставку, а потім перевести на контракт? Ну ще щось придумайте для фіаско НУШ та й освіти в цілому!



Вчителі коментують нову ідею нардепів / скриншот

Дивіться також Зарплата зросте: нардепи заговорили про збільшення навантаження вчителів

Які ще зміни щодо вчителів пропонують нардепи?

Очільник Освітнього комітету ВРУ Сергій Бабак зауважив, що на сьогодні навчальне навантаження вчителя становить 18 годин на тиждень, а зарплата (з урахуванням усіх доплат) – 8 200 – 16 500 гривень "на руки".

У разі збільшення тижневого навантаження вчителя з 18 до 22 годин, зарплату підвищили б до 20 – 32 тисяч гривень "чистими" на місяць.

У Профспілці освітян кажуть, що у такому разі роботу втратять понад 70 тисяч вчителів.

Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.