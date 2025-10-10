Внаслідок атаки ворога столиця України стикнулася із проблемами електропостачання тощо. Про це інформує 24 Канал.

Як діти оговтуються після атаки на Київ?

Нардеп Роман Грищук оприлюднив пост у мережі Х, демонструючи, який вигляд має перший урок в одній зі шкіл Києва.

Діти надолужують сон після нічної атаки. Вчитель не заважає,

– написав він.

Учитель, який зробив це фото, Олексій Драга зазначив, що до школи після нічної атаки на столицю прийшло на його урок лише двоє учнів.



Учні у Києві після нічної тривоги / скриншот поста Драги

Перший урок після важкої ночі. Краще хай посплять тих 45 хвилин. Решта дітей просто не приїхала,

– повідомив педагог.

Цікаво! Популярний учитель фізики та інформатики з Києва Руслан Циганков раніше також дозволяв своїм учням поспати на першому уроці після нічної повітряної тривоги та атаки ворога на столицю.

Учитель при цьому пояснив, що працює у приватній школі, яка має генератор, інтернет, воду й укриття.

Батькам треба було йти на роботу, тому краще, щоб діти були в школі, ніж вдома,

– уточнив педагог.

І додав, що на початку навчального року обговорював з батьками такі ситуації.

Що думають українці?

