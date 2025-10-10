За інформацією Київської МВА, ситуація складна. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Яка ситуація зі світлом у Києві після російської атаки 10 жовтня?

Через масовані удари з повітря по Києву, зокрема по енергетичній інфраструктурі, у багатьох місцях Лівого берега фіксують перебої із живленням та подачею води. Місцеві пишуть, іноді пропадає напруга.​

Люди у соціальних мережах пишуть, що у деяких будинках електропостачання повністю відсутнє. А через перебої з тиском у мережі не подається вода, особливо до верхніх поверхів багатоповерхівок.

По світлу – повідомлення з різних частин міста про проблеми, все фіксуємо. На Лівому березі ситуація складна. Так само фіксуємо проблеми з водопостачанням,

– написав у телеграмі очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Раніше у Міненерго зробили заяву, що Росія завдала масованого удару по енергетичній інфраструктурі. Для мінімізації наслідків енергетики роблять все можливе, а відновлювальні роботи розпочнуть, щойно дозволять безпекові умови.

Через ризик нових атак ситуація залишається напруженою. Подібні російські удари є відчутним викликом для української енергетичної системи, зокрема, як у розмові з 24 Каналом зазначав експерт з енергетичних питань Володимир Омельченко, для поточного опалювального сезону.

Загалом у Києві вже відомо про десяток постраждалих, влучання уламків у будинок у Печерському районі та інші наслідки. Про завдану шкоду інформація надходила ще з трьох районів – Голосіївського, Деснянського та Подільського. Відбій у столиці дали о 04:08.

