03:05, 10 жовтня

У КМВА заявили, що в Печерському районі столиці триває локалізація, людям допомагають. Надходить інформація – наразі 5 постраждалих.

В Оболонському районі, попередньо – виклик служб у зв'язку з вибухом газу у квартирі. Не повʼязано з атакою.

Водночас, за словами Тимура Ткаченка, по енергетиці робиться все можливе, щоб мінімізувати ризики.