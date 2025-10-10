Есть информация о повреждении многоэтажки и жилых домов, пострадавших и пожаре. Все, что известно о последствиях массированного удара по столице и Киевской области, передает 24 Канал.
Что известно об атаке на Киев?
9 пострадавших в столице, 5 в больницах, – Кличко. В Деснянском районе остатки вражеской цели обнаружили на территории поликлиники, без пожара. На Левом берегу ситуация сложная, – КМВА. Левый берег Киева без электроэнергии, есть и проблемы с водоснабжением, – Кличко. В Киеве в результате ударов по критической инфраструктуре перебои со светом. Количество пострадавших в Киеве возросло до 8. Пятеро из них – в больницах. В КГВА заявили, что в Печерском районе столицы продолжается локализация, людям помогают. Поступает информация – на данный момент 5 пострадавших. В Оболонском районе, предварительно – вызов служб в связи со взрывом газа в квартире. Не связано с атакой. В то же время, по словам Тимура Ткаченко, по энергетике делается все возможное, чтобы минимизировать риски. В Печерском районе Киева повреждена многоэтажка, там пожар на нескольких этажах, в частности на 6 – 7. Повреждены ряд квартир, людей эвакуируют. Известно, что в Печерском районе столицы есть 2 пострадавших. Одного из них госпитализировали. В Голосеевском районе Киева повреждены фасады двух жилых домов и автомобили. В Киевской области, а именно в Броварском районе, произошел пожар в частном доме и минимаркете. Пострадавших не обнаружено.
