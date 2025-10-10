03:05, 10 октября

В КГВА заявили, что в Печерском районе столицы продолжается локализация, людям помогают. Поступает информация – на данный момент 5 пострадавших.

В Оболонском районе, предварительно – вызов служб в связи со взрывом газа в квартире. Не связано с атакой.

В то же время, по словам Тимура Ткаченко, по энергетике делается все возможное, чтобы минимизировать риски.