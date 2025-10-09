Направляйтесь в укрытие, если в вашем регионе раздается воздушная тревога! 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы рассказывает, где двигались вражеские цели.

Смотрите также Work and Travel по-русски: как иностранок вербуют для изготовления "Шахедов" – расследование

Что известно о воздушной тревоге?

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.