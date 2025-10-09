Направляйтесь в укрытие, если в вашем регионе раздается воздушная тревога! 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы рассказывает, где двигались вражеские цели.
Work and Travel по-русски: как иностранок вербуют для изготовления "Шахедов" – расследование
Что известно о воздушной тревоге?
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.
БпЛА в направлении Сум с северо-востока. Группа БпЛА на Херсонщину с временно оккупированных территорий. БпЛА курсом на Киев с севера. БпЛА с Черниговщины в направлении Вышгорода и Дымера (Киевщина); БпЛА с севера Киевщины – на Житомирщину; Новые группы на севере Сумщины, курс - южный, и на северо-востоке Черниговщины, курс – юго-западный; БпЛА на северо-востоке Полтавщины, курс – юго-западный БпЛА на севере и западе Сумщины в направлении Черниговщины, на юге – на север Полтавщины. БпЛА на Харьковщине в направлении Змиева с юга. Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумщину. Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей. БпЛА в направлении Харькова с востока. Отбой угрозы применения баллистического вооружения. БпЛА на северо-востоке Черниговщины, курс – юго-западный. БпЛА на Харьковщине в направлении населенного пункта Балаклея и Берестин. Угроза применения баллистического вооружения с юга. БпЛА на севере Сумщины, курс – юго-западный. КАБ на Днепропетровщине в направлении города Днепр с юга. КАБ мимо западных окраин города Запорожье курсом на север. БпЛА на востоке Харьковщины, курс – западный.
