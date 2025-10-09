Направляйтесь в укрытие, если в вашем регионе раздается воздушная тревога! 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы рассказывает, где двигались вражеские цели.

Смотрите также Work and Travel по-русски: как иностранок вербуют для изготовления "Шахедов" – расследование

Что известно о воздушной тревоге?

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

21:52, 9 октября

БпЛА в направлении Сум с северо-востока.

21:50, 9 октября

  • Новые группы на севере Сумщины, курс – южный;
  • БпЛА на западе от Сум, курс – юго-западный юго-западный;
  • БпЛА на востоке Черниговщины, курс - южный и на юге, курс – западный;
  • БпЛА на северо-востоке Полтавщины, курс – юго-западный и на юго-западе от Миргорода, курс – юго-восточный;
  • БпЛА на севере и западе Киевщины, курс – западный/юго-западный;
  • БпЛА в центральной части Житомирщины, курс – западный/юго-западный;
  • БпЛА на севере Херсонщины, курс – западный/северо-западный.
21:24, 9 октября

Группа БпЛА на Херсонщину с временно оккупированных территорий.

21:21, 9 октября

БпЛА курсом на Киев с севера.

21:14, 9 октября

БпЛА с Черниговщины в направлении Вышгорода и Дымера (Киевщина);

БпЛА с севера Киевщины – на Житомирщину;

Новые группы на севере Сумщины, курс - южный, и на северо-востоке Черниговщины, курс – юго-западный;

БпЛА на северо-востоке Полтавщины, курс – юго-западный

19:50, 9 октября

БпЛА на севере и западе Сумщины в направлении Черниговщины, на юге – на север Полтавщины.

БпЛА на Харьковщине в направлении Змиева с юга.

18:56, 9 октября

Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на Сумщину.

18:43, 9 октября

Активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении

Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

18:43, 9 октября

БпЛА в направлении Харькова с востока.

18:40, 9 октября

Отбой угрозы применения баллистического вооружения.

18:30, 9 октября

БпЛА на северо-востоке Черниговщины, курс – юго-западный.

БпЛА на Харьковщине в направлении населенного пункта Балаклея и Берестин.

18:16, 9 октября

Угроза применения баллистического вооружения с юга.

17:59, 9 октября

БпЛА на севере Сумщины, курс – юго-западный.

17:56, 9 октября

КАБ на Днепропетровщине в направлении города Днепр с юга.

17:51, 9 октября

КАБ мимо западных окраин города Запорожье курсом на север.

17:47, 9 октября

БпЛА на востоке Харьковщины, курс – западный.