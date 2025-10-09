С осени 2022 года украинские города страдают от атак иранских дронов Shahed 136. Это оружие оказалось чрезвычайно эффективным для врага из-за дефицита средств противовоздушной обороны и их высокой стоимости. Сначала комбинированные удары вместе с беспилотниками били по объектам энергетической инфраструктуры. Кремль рассчитывал лишить нас света и тепла, принудив общество к капитуляции. Когда этот план провалился, российская армия перешла к массовым обстрелам гражданских городов. Выбор был сделан в пользу тактики террора.

Такой масштаб требовал создания в России производственных мощностей и привлечения большого количества рабочей силы. Идеальной площадкой для этого стала особая экономическая зона Алабуга в Татарстане. Это территория с льготными условиями для бизнеса, которая должна была стать инструментом развития, но фактически превратилась в конвейер войны.

Именно там россияне построили завод, постоянно наращивающий производство дронов. Для покрытия кадровых потребностей Кремль запустил две программы: Алабуга Политех и Алабуга Старт. Первая основывается на использовании студентов колледжа, которых фактически заставляют работать на конвейере дронов в нечеловеческих условиях, но все же это граждане РФ. Вторая значительно интереснее, даже с точки зрения развития и направления политики страны-агрессора. Многие иностранных СМИ писали о привлечении иностранок к производству дронов, но почти не упоминали сам процесс.

Редакция 24 Канала с помощью источников в разведке исследовала, как россияне вербуют иностранок для изготовления "Шахедов". Читайте далее в материале о полной процедуре отбора, как эстонская компания замешана в схеме и о других интересных деталях.

Международная витрина: от TikTok до дипломатических делегаций

Среди созданных в рамках этого проекта инициатив отдельно стоит выделить программу Alabuga Start. Она является не просто образовательной или трудовой платформой, а фактически инструментом вербовки молодых иностранок. Alabuga Start – это программа ориентирована на девушек в возрасте от 18 до 22 лет из стран СНГ, Африки и Азии. Как можно определить из перечня стран на сайте, основной фокус идет на "черный континент".

Перечень стран / Сайт Alabuga Start

Достаточно знать сто русских слов и двери к "новым возможностям" открываются. На практике же молодые иностранки оказываются на долгих сменах в цехах "Алабуги", где под пристальным контролем собирают беспилотники Shahed 136.

Примеры рекламы программы / Из российских источников

Скрин / Rutube

Программа сопровождается масштабной международной кампанией набора. Россияне используют TikTok, Telegram-боты и даже Tinder, проводят встречи с международными делегациями. Рекламная активность охватывает как небольших блогеров с несколькими сотнями подписчиков, так и крупных инфлюенсеров в Африке и Латинской Америке. Для девушек создают упрощенные механизмы оформления документов и даже привлекают меценатов для оплаты их переезда. За этим стоит российское Министерство иностранных дел, которое помогает легализовать процесс через дипломатические каналы. Большая рекламная кампания включает сотрудничество с различными общественными организациями и образовательными инициативами.



Встреча представителей Алабуги Старт и министров Буркина-Фасо / Телеграм-канал Alabuga Start

Визит представителя программы "Alabuga Start" в Буркина-Фасо выглядит как очередной шаг в попытке России расширить влияние через образовательно-трудовые проекты. Официальные встречи с Министерством занятости и Министерством высшего образования имели целью создать картинку "международного партнерства", где Кремль предстает якобы как инвестор в развитие молодежи стран Африки.

Особое внимание уделили открытым мероприятиям в столице Уагадугу, куда пригласили потенциальных кандидатов и их родителей. Таким образом программа стремится завоевать доверие не только студентов, но и семей, которые имеют окончательное влияние на решение детей.

На самом деле, за красивыми презентациями стоит хорошо отработанная схема: вербовка дешевой рабочей силы для конвейерного производства дронов в Татарстане. Африканские страны, где молодежь часто лишена перспектив и стабильного трудоустройства, становятся удобной площадкой для поиска "добровольцев".



Встреча представителей Алабуги Старт и послов африканских стран / Телеграм-канал Alabuga Start

27 – 28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге прошел Российско-Африканский экономический и гуманитарный форум – событие, которое Москва подает как "уникальный формат сотрудничества". В этом ореоле дипломатии и партнерства особенно заметной стала активность команды Alabuga Start, которая позиционировала себя как образовательный проект, но фактически преследует другие цели.

Возглавляемая руководителем направления по персоналу, делегация "Алабуги" провела ряд встреч с представителями стран-"партнеров". Среди них посол Уганды в России Мозес Кизиге и российский посол в Эфиопии Евгений Терехин. Тематика разговоров была далека от гуманитарных деклараций: речь шла о практических механизмах привлечения новых участниц – от распространения информации среди молодежи до организации ускоренного оформления паспортов и виз для участников программы.

Россия использует дипломатию и экономические форумы как инструмент для маскировки реальной цели: втягивание партнеров из стран Африки в военные проекты, обслуживающие войну против Украины.



Встреча представителей Алабуги Старт и делегации из Нигерии / Телеграм-канал Alabuga Start

Визит делегации Федеративной Республики Нигерия во главе с послом профессором Абдуллахи Я. Шеху в особую экономическую зону "Алабуга" – это еще один штрих в картине системной работы России с африканскими странами. Официальная часть выглядела прилично: встреча с участниками программы Alabuga Start, демонстрация условий и рассказы об "учебных возможностях". На самом же деле речь идет не о "сотрудничестве в образовании", а о налаживании стабильного канала поставки рабочей силы для производства дронов в Татарстане. Таким образом, дипломатические контакты с Африкой становятся частью военной экономики России и именно под этим углом надо рассматривать такие визиты.

Программа Alabuga Start для проведения своих мероприятий активно пользуется зарубежными представительствами российской структуры "Россотрудничество", известными под вывеской "Русские дома". Формально эта организация позиционирует себя как государственный инструмент "гуманитарного" влияния, закрепленный в законодательстве РФ.

Но на самом деле "Россотрудничество" давно превратилось в один из важных инструментов российских спецслужб за рубежом. Под прикрытием культурных и образовательных программ оно продвигает идеологию так называемого "русского мира", подпитывая пропаганду Кремля и легализуя его информационное и политическое влияние в мире.



Олимпиада Business Cats в ЦАР / Телеграм-канал Alabuga Start

Вербовка происходит одновременно через соцсети, официальные каналы и даже дипломатические встречи. Кремль пытается создать картинку открытости и "новых возможностей", однако на самом деле это лишь прикрытие для эксплуатации девушек, которых заманивают на военную промышленность России.

SATVA.DEV и российская вербовочная машина: путь от кода до дронов

Процесс вербовки в программу Алабуга Старт начинается с заполнения заявки.

Для этого существует несколько путей:

официальный сайт,

комментарии под публикациями на Telegram-странице,

а также через учебные заведения, которые выступают партнерами программы.

После подачи анкеты с будущей участницей связывается HR-менеджер. Среди основных требований – загранпаспорт, наличие необходимых прививок, знание сотни базовых русских слов. Проверка происходит во время онлайн-собеседования. Еще одним обязательным условием является прохождение специальной игры Business Cats, которую создали именно для отбора кандидаток.

Судьба участницы дальше зависит от квот на рабочие визы для ее страны. Business Cats работает как фильтр: отсеивает тех, кто не демонстрирует аналитических способностей или имеет трудности в коммуникации. Эту же программу применяют для отбора студентов в программу Алабуга Политех, где молодежь также используют на производстве дронов.

Разработчик этой "игры" – российская компания "Сатваспейс".

Скрин с сайта разработчиков / Satvaspace

В ходе углубленного изучения структуры "Сатваспейс", мы смогли найти эстонскую компанию с похожим названием SATVA.DEV. Выяснилось, что владельцы одни и те же люди: Скрипник Антон и Михаил Егерев.

Скрин сайта / Satvaspace



Скрин сайта / Скрын сайта / SATVA.DEV

Эстонская компания у себя же на сайте указывает о сотрудничестве со многими известными брендами, в частности фармацевтическим гигантом Pfizer.

Скрин сайта/ SATVA.DEV

Интересно, знают ли известные бренды, что доверяют разработку своего программного обеспечения компании, которая помогает вербовать девушек по всему миру для производства дронов-камикадзе для убийства украинцев? Россияне даже не пытаются скрыть эту связь. На сайте SATVA.DEV среди реализованных проектов значится игра Business Cats. Единственная разница в том, что эстонская компания не указывает настоящего заказчика, умалчивая свою причастность к Алабуге.

Скрин сайта / SATVA.DEV



Редакция сайта 24 Канала обратилась в соответствующие эстонские и украинские органы и предоставила материалы с доказательствами российского следа в эстонской компании.

Если девушка прошла все этапы отбора и для ее страны нашли квоту на рабочую визу, она отправляется в Татарстан, который в рекламных материалах подают как место новых возможностей. На самом деле ее ждет рабский труд в цехах по производству дронов. По информации AP, многие работницы не имеют защитного снаряжения, химикаты вызывают ощущение, будто лицо колют маленькими иглами, а на щеках образуются "мелкие дырочки", которые сильно чешутся.

По прибытию девушку встречает представитель HR-отдела. Иногда эту роль выполняет уже другая участница программы. Этот процесс демонстрирует, что в Алабуге даже вербовку превращают в замкнутый круг принуждения.



Фото новоприбывших / Источники 24 Канала

Фото новоприбывших / Источники 24 Канала



Фото новоприбывших / Источники 24 Канала

Далее все происходит в соответствии с внутренними процедурами. Однако стоит помнить, что речь идет о Российской Федерации, где любая "процедура" приобретает довольно специфический вид. За красивыми словами и формальными правилами скрывается система, которая больше напоминает механизм контроля и запугивания, чем цивилизованный процесс интеграции.

Патриотическое воспитание иностранок по-русски: смотрите видео

Не забываем о милитаризации любого человека в России. Вот, например, так называемое патриотическое воспитание, совмещенное с курсом истории.

Фото / Телеграм-канал Alabuga Start

Фото / Телеграм-канал Alabuga Start

Показательным стало событие 25 августа 2025 года, когда Департамент ЮАР по делам женщин, молодежи и людей с инвалидностью сделал предупреждение о подозрительных предложениях работы в России, которые в последнее время активно рекламируют в соцсетях. Власти признают, что не могут справиться с безработицей среди молодежи, но призывают от отчаяния не рисковать своей безопасностью.

Фото обращения Департамента ЮАР по делам женщин, молодежи и людей с инвалидностью / Facebook

Фото обращения Департамента ЮАР по делам женщин, молодежи и людей с инвалидностью / Facebook

Напоминаем, что ЮАР входит в состав экономического союза БРИКС и считается как минимум близким партнером России, а как максимум союзником.

Анонимность разрушена: рекрутеры Алабуги выходят из тени – кто на самом деле стоит за программой?

Костяком программы Alabuga Start является ее HR-подразделение. Именно там рождаются стратегии привлечения новых участниц, именно они проводят встречи с иностранными делегациями на территории особой экономической зоны и отправляются в поездки в страны, которые Кремль считает наиболее перспективными для набора.

При поиске данных о сотрудниках этого отдела мы вышли на сайт AlabugaTruth и сообщество, стоящее за его созданием. Оно называется Eris Nexus и называет себя независимой сетью исследовательниц и активисток, работающих над темами, влияющих на жизнь женщин. На сайте AlabugaTruth есть отдельные разделы с деанонимизацией рекрутеров и партнеров программы. Это доказывает, что система, которая строила свою работу на тайне и манипуляции, постепенно теряет главный козырь – анонимность.

Скрин страницы с данными рекрутеров / AlabugaTruth



Скрин страницы, где указаны партнеры Alabuga Start / AlabugaTruth

По информации источников 24 Канала, в программе Alabuga Start ключевую роль в привлечении новых кандидатов, выборе приоритетных направлений, а также налаживании международных связей играют три должностных лица:

Сайфуллин Эльмир Равильевич



Фото Сайфуллина (слева) / Телеграм-канал Alabuga Start

Сайфуллин Эльмир Равильевич, 22.07.1994 (в очках) – руководитель проекта по вопросам HR в Alabuga Start

Номера телефона:

+79528822740

+77777482998

+79528822740 +77777482998 Email: ser_web@mail.ru

Linkedin

FB

Трифонов Константин Геннадьевич



Фото Трифонова (справа) / Телеграм-канал Alabuga Start

Трифонов Константин Геннадьевич, 11.03.1995 – заместитель руководителя проекта по вопросам HR в Alabuga Start

Email:

konstantin.trifonov@bk.ru

konstantin.trifonov95@bk.ru

eks_95@mail.ru

KTrifonov@alabuga.ru

konstantin.trifonov@bk.ru konstantin.trifonov95@bk.ru eks_95@mail.ru KTrifonov@alabuga.ru Номера телефона:

+79046781648

+79674700275

Фото его машины / Из российских источников

VIN: X9W214813D0035663

Номерные знаки авто: К991ТУ21

Барышева Анастасия Владимировна

Фото Барышевой (в очках посередине) / Телеграм-канал Alabuga Start

Барышева Анастасия Владимировна, 27.09.1997 – ведущий специалист Управления HR программы Alabuga Start

ИНН: 165721179731

Телефон: +79870665305

Email: fromshire@mail.ru

Возможный адрес: Казань, проспект Победы, дом 139, кв. 2

Одной из самых громких фигур среди рекрутеров стала Анастасия Барышева. Она упоминалась в статье британского издания Daily Mail, где позволила себе откровенно расистские высказывания. В частности, Барышева публично жаловалась на "неприятный запах" участниц программы. Подобные заявления не только подчеркивают токсичную атмосферу внутри Alabuga Start, но и демонстрируют истинное отношение российских кураторов к девушкам, которых они активно вербуют по всему миру. За обещаниями новых возможностей стоит обычное пренебрежение, расизм и унижение.



Скрин статьи / Daily Mail

Также на странице организации Eris Nexus мы нашли визуализацию сети рекрутеров и координаторов Alabuga Start в Африке

Схема сети рекрутеров в Африке / Инстаграм Eris Nexus

Эта схема четко демонстрирует, что главным направлением для вербовки новых участниц программы Кремль выбрал именно Африку. Именно там россияне видят наиболее уязвимый регион, где бедность и безработица позволяют легко заманивать молодых девушек в ловушку "новых возможностей".

Alabuga Start: образовательный проект или прикрытие современного рабства?

Программа Alabuga Start, которую Кремль подает как возможность для молодых иностранок, на самом деле является современной формой трудового рабства. Девушек из бедных стран заманивают обещаниями образования и карьерного роста, но в конце концов они оказываются в цехах военной промышленности России, где собирают дроны Shahed для атак на украинские города. За этой схемой стоят не только российские чиновники и кураторы из "Алабуги", но и компании с международными связями, которые помогают легализовать вербовку.

В основе этой программы лежит использование уязвимых людей как бесплатной рабочей силы. Демонстративная "забота" об иностранках на самом деле превращается в систему насилия, расизма и унижения. Кремль в очередной раз доказывает, что способен любую образовательную или социальную инициативу сделать частью своего военного механизма.

Россия воюет не только против Украины. Она воюет против международного права, против базовых прав человека и против норм цивилизованного мира. Каждая девушка, которая попадает в ловушку Alabuga Start, становится доказательством того, что российские программы развития и сотрудничества на самом деле скрывают рабство, эксплуатацию и войну.

Представитель СБУ Артем Дехтяренко в комментарии 24 Канала напомнил, что наша спецслужба системно документирует российские преступления, а также привлекает виновных к ответственности. В частности, российские обстрелы гражданской инфраструктуры Украины СБУ квалифицирует как военные преступления и расследует их по ст. 438 Уголовного кодекса.

Информация обо всех этих ударах объединяется и систематизируется в соответствующие уголовные производства и сейчас следователи нашей спецслужбы расследуют более 3 тысяч дел по ударам врага с использованием "Шахедов". Как установила СБУ, Россия начала массово использовать против Украины беспилотные летательные аппараты типа "Шахед" начиная со второй половины 2022 года. В то время это были дроны иранского производства, которые поставлялись в Россию уже в готовом, собранном виде. В дальнейшем РФ, на базе предприятий промышленной зоны "Алабуга" в Елабужском районе республики Татарстан, наладила сборку беспилотников из готовых частей, доставленных из Ирана,

– добавил спикер.

Дехтяренко объясняет – чтобы скрыть факты поставок из этой страны, россияне назвали собранные дроны "Герань" и отошли от названия "Шахед". В дальнейшем РФ смогла наладить полный цикл сборки дронов на мощностях "Алабуги". И сейчас, как свидетельствует информация СБУ, на этих предприятиях рашисты изготовили уже более 25 тысяч беспилотников в полном цикле производства. Еще 20 тысяч было собрано из иранских компонентов ранее, а еще более 2 тысяч БПЛА импортировано непосредственно из Исламской республики Иран.

Наш враг постоянно модернизирует эти разработки. Перед российскими инженерами стоит задача увеличивать мощность ударов по Украине, чтобы масштабировать разрушения и количество погибших при применении указанных аппаратов. Кроме того, россияне пытаются сделать "Герани" менее уязвимыми к украинской ПВО,

– говорит Артем Дехтяренко.

Следователи Службы уже установили лиц, которые причастны к производству "Гераней". СБУ собрала установочные данные на иранских чиновников и инструкторов, которые помогали рашистам.

Нам известны российские подразделения и имена конкретных лиц, которые используют эти беспилотники, а также локации, откуда они их запускают. По законам войны все вышеупомянутые объекты являются легитимными целями. Поэтому в этом году СБУ и другие Силы обороны Украины осуществили огневое поражение профильных предприятий в "Алабуге". Отечественные дроны преодолели расстояние в более 1 тысячу километров и попали в поставленные цели,

– отмечает представитель СБУ.

Таким образом, Кремль использует иностранок не только как дешевую рабочую силу, но и как "живой щит", ведь они в том числе становятся законными целями. Когда украинские дроны или ракеты попадают по военным объектам, где эти девушки фактически вынуждены работать, российская пропаганда сразу готова вопить на весь мир: "Украина убивает девушек из Африки или Азии". На самом деле именно Москва цинично подставляет этих людей под удар, прикрывая военное производство иностранными паспортами.