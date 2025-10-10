Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на кореспондентів Укрінформу.

Чому в Запоріжжі пролунали вибухи?

За даними начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, уночі місто перебувало під обстрілом ворога.

По всій області триває повітряна тривога. До відбою залишайтеся у безпечних місцях,

– написав він об 01:40.

Унаслідок російської атаки в Запоріжжі спалахнула пожежа. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

