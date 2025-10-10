Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на кореспондентів Укрінформу.
Чому в Запоріжжі пролунали вибухи?
За даними начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, уночі місто перебувало під обстрілом ворога.
По всій області триває повітряна тривога. До відбою залишайтеся у безпечних місцях,
– написав він об 01:40.
Унаслідок російської атаки в Запоріжжі спалахнула пожежа. Попередньо, обійшлося без постраждалих.
Де також атакував ворог?
Крім того, уночі серія вибухів пролунала в Дніпрі. Повітряні сили інформували про КАБ на Дніпропетровщині в напрямку міста.
Росія також здійснила масований обстріл Києва. Унаслідок атаки БпЛА в столиці могли бути перебої зі світлом та водопостачанням.
Міський голова Києва зауважив, що всі служби працюють, відстежують ситуацію та готові до реагування.