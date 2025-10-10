Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова.
Почему в Запорожье прогремели взрывы?
По данным главы Запорожской ОГА, ночью город находился под обстрелом врага.
По всей области продолжается воздушная тревога. До отбоя оставайтесь в безопасных местах,
– написал он в 01:40.
В результате российской атаки в Запорожье вспыхнул пожар в жилом доме. По предварительной информации, пострадали два человека. Федоров подчеркнул, что Россия нанесла по городу по меньшей мере 3 удара.
Где также атаковал враг?
Кроме того, ночью серия взрывов прогремела в Днепре. Воздушные силы информировали о КАБ на Днепропетровщине в направлении города.
Россия также осуществила массированный обстрел Киева. В результате атаки БпЛА в столице могли быть перебои со светом и водоснабжением.
Городской голова Киева отметил, что все службы работают, отслеживают ситуацию и готовы к реагированию.