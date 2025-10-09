Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Виталия Кличко. О работе ПВО он написал в 23:38.
Что известно о взрывах в Киеве 9 октября?
Вечером 9 октября воздушная тревога распространилась по Киевской области. В столице сирена прозвучала в 23:19. Городской голова сообщил о работе сил ПВО по вражеским беспилотникам. Позже он рассказал о последствиях.
Из-за массированной атаки вражеских БпЛА в столице могут быть перебои со светом и водоснабжением,
– написал Виталий Кличко.
Он подчеркнул, что все службы работают, отслеживают ситуацию и готовы к реагированию. Мэр Киева призвал жителей находиться в укрытиях во время российской атаки.
К слову, накануне громко было на Киевщине. Защитники неба сбивали российские дроны около 23:20, а перед этим – в 21:30.
Россияне терроризируют Украину: где было громко в последнее время?
Напомним, что взрывы прогремели также в Днепре. Воздушные силы информировали о КАБ на Днепропетровщине в направлении города.
Кроме того, по данным Воздушных сил, десятки вражеских дронов атаковали Украину в ночь на 10 октября.
Под ударом были, в частности, Черниговщина, Полтавщина, Харьковщина, Черкасщина, Сумщина, Николаевщина и Днепропетровщина.