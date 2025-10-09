Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.
Что известно о взрыве в Днепре?
Отметим, что тревогу в Днепре объявили в 17:50. Через несколько минут в Воздушных силах сообщили об опасности для региона. В частности, указывалось об угрозе применения управляемых авиационных бомб.
КАБ на Днепропетровщине в направлении города Днепр с юга!
– говорится в сообщении.
Буквально через 2 минуты спустя в Днепре прогремел сильный взрыв. По состоянию на 18:09 подробностей относительно взрыва в регионе местные власти не сообщали.
Отметим, что по состоянию на 18:10 в Днепре все еще продолжается тревога. 24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.
Россия била по Украине ночью 9 октября: основное
В ночь на 9 октября российская армия атаковала Украину 112-ю ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений. Более 70 из запущенных по Украине целей были "Шахеды".
По данным Воздушных сил, по состоянию на утро, силами ПВО сбито/подавлено 87 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на Севере, Юге и Востоке страны.
Зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА на 12 локациях.