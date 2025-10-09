Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Читайте также Россия в очередной раз запустила "Шахеды": в каких регионах Украины угроза вражеского удара

Как отработала ПВО этой ночью?

В ночь на 9 октября (с 19:00 8 октября) россияне атаковали Украину 112 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов. Враг запустил дроны с направлений Миллерово, Курск, Шаталово и Приморско-Ахтарск, более 70 из них составляли именно "Шахеды".

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 87 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны,

– сообщили в Воздушных силах.

Отмечается, что зафиксировано попадание 22 ударных БпЛА на 12 локациях.

Воздушные силы также отметили, что атака продолжается, в воздушном пространстве страны есть несколько вражеских БпЛА. Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Какие регионы оказались под ударом?