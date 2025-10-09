Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Олега Григорова, главы ОВА.

Что известно об атаке на Сумскую область?

Армия Кремля атакует общины региона десятками ударных БпЛА, управляемыми авиабомбами.

Глава ОВА сообщил, что часть вражеских дронов удалось уничтожить, однако агрессор активно применяет их применяет снова.

Под ударами противника оказались Степановская, Сумская, Белопольская, Великописаревская, Камышанская и Николаевская сельская общины.

Вследствие вражеских действий есть жертвы. В частности, погибли: 40-летний мужчина – в Николаевской общине, 65-летний мужчина – в Великописаревской и 66-летний мужчина – в Белопольской общинах.