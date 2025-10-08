Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
К теме Взрыв прогремел в пригороде Кривого Рога: россияне ударили несколькими КАБами
Сколько российских дронов сбила украинская ПВО?
В ночь на 08 октября (с 18:30 07 октября) противник атаковал Украину 183 ударными БПЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений:
- Миллерово;
- Курск;
- Брянск;
- Орел;
- Приморско-Ахтарск – Россия;
- Гвардейское, Чауда – ТОТ Крыма.
Около 100 из запущенных дронов врагом были – "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 154 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на севере, юге, востоке и в центре страны,
– написали в Воздушных силах.
Как отработала противовоздушная оборона Украины ночью 8 октября / Инфографика Воздушных сил ВСУ
Военные также сообщили, что зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА на 11 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Соблюдайте правила безопасности!" – призвали в ВС ВСУ.
Обратите внимание! Редакция сайта 24 Канала собирает средства на автомобиль для 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Задонатить на сбор можно по этой ссылке на банке. Каждый, кто задонатит 200 гривен и более, автоматически становится участником розыгрыша iPhone 16 256GB. Подробнее – здесь.
Какие последствия российской атаки ночью 8 октября по областям?
В Черкассах ночью 8 октября раздавались взрывы. По данным начальника Черкасской ОВА Игоря Табурца, в пределах области было обезврежено 15 российских БПЛА.
В Нежине враг атаковал энергетический объект, в результате чего 4,5 тысячи абонентов остались без электроснабжения. Городской голова Нежина Александр Колода сообщил, что после отбоя тревоги начнутся ремонтно-восстановительные работы.
Кроме того, Россия атаковала ТЭС ДТЭК. В компании отметили, что ранения также получили двое энергетиков.
В Одесской области ночью также слышали взрывы. Более 5 беспилотников могли атаковать порт в Южном.