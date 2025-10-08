Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

К теме Взрыв прогремел в пригороде Кривого Рога: россияне ударили несколькими КАБами

Сколько российских дронов сбила украинская ПВО?

В ночь на 08 октября (с 18:30 07 октября) противник атаковал Украину 183 ударными БПЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов с направлений:

Миллерово;

Курск;

Брянск;

Орел;

Приморско-Ахтарск – Россия;

Гвардейское, Чауда – ТОТ Крыма.

Около 100 из запущенных дронов врагом были – "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 154 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на севере, юге, востоке и в центре страны,

– написали в Воздушных силах.



Как отработала противовоздушная оборона Украины ночью 8 октября / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Военные также сообщили, что зафиксировано попадание 22 ударных БПЛА на 11 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Соблюдайте правила безопасности!" – призвали в ВС ВСУ.

Обратите внимание! Редакция сайта 24 Канала собирает средства на автомобиль для 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Задонатить на сбор можно по этой ссылке на банке. Каждый, кто задонатит 200 гривен и более, автоматически становится участником розыгрыша iPhone 16 256GB. Подробнее – здесь.

Какие последствия российской атаки ночью 8 октября по областям?