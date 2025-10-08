В регионе силы ПВО сбивали российские дроны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Думскую".
Смотрите также Террор Украины российскими "Шахедами" продолжается: тревога раздается во многих областях
Что известно об атаке на Одесскую область?
Ночью 8 октября Украину снова атакуют ударные вражеские беспилотники. Взрывы прогремели в нескольких областях, в том числе и в Одесской.
Воздушную тревогу объявляли в области в 01:18. После Воздушные силы ВСУ писали о движении дронов.
БпЛА из акватории Черного моря курсом на Южное/Черноморское,
– написали ПС.
Взрывы местные услышали около 01:39. После этого мониторинговые каналы сообщили, что более 5 БпЛА атакуют порт в Южном. Впоследствии опасность для Одесской области миновала.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.
Какие последствия последних обстрелов Одессы и области?
Россия атаковала Одесскую область 6 октября ударными дронами, попав в гражданский промышленный объект. В результате удара возник пожар. Обошлось без пострадавших и значительных разрушений.
2 октября враг массированно атаковал железнодорожную инфраструктуру Украины, в частности на депо Укрзализныци в Одессе. В результате удара пострадал машинист поезда.
Из-за обстрела той же ночью в Одесской области был поврежден частный дом. Ранены два человека. Около 50 тысяч потребителей оставались без света.