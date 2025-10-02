Известно о раненых и обесточивании большого количества потребителей. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на главу Одесской ОГА Олега Кипера.

Смотрите также Десятки дронов снова терроризировали Украину, есть попадания: как отработала ПВО

Какие последствия атаки на Одесскую область?

Ночью 2 октября российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру Одесской области. Несмотря на активную работу ПВО, поврежден объект транспортной инфраструктуры. Один работник получил осколочные ранения и ему предоставили медицинскую помощь.

Также обстрел повредил крышу и остекление частного дома. Там известно о еще одном пострадавшем.

По данным ОВА, есть перебои электроснабжения. По состоянию на 09:03 2 октября энергетики восстановили подачу электроэнергии там, где это технически возможно. Сейчас 11,3 тысячи потребителей уже имеют свет.

Однако временно без электроснабжения остаются 46,6 тысячи потребителей. Специалисты работают над ликвидацией последствий.

Спасатели Одесской области тушат возгорание после атаки / Фото ГСЧС

Что известно о ночной атаке на Украину?