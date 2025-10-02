Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

Как последствия ночной атаки на Киевскую область?

Ночью российская армия применила по столичному региону беспилотники. Дроны упали в городе Буча, вследствие чего произошел пожар здания санатория, который не работал. Спасателям удалось укротить возгорание на площади 600 квадратных метров.

В результате атаки один человек получил травмы – это мужчина 1977 года рождения. Он получил осколочное ранение правой голени. В больнице пострадавшему оказывают всю необходимую помощь.

Спасатели тушили пожар после атаки в Буче / Фото ГСЧС Украины

Где были обстрелы вечером и ночью?