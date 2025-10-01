Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Конотопа Артема Семенихина.

Что известно об атаке на Конотоп?

В среду, 1 октября, на Конотоп, что на Сумщине, летели десятки враждебных БПЛА.

Несколько групп враждебных БПЛА на востоке Черниговщины и на границе с Сумщиной курсом на юг,

– написали в Воздушных силах ВСУ.

Затем ПС сообщили, что вражеские БПЛА в Сумской области направляются на Конотоп.

В 18:17 в городе слышали взрывы. Еще один – прозвучал около 18:21 и 18:24. Впоследствии мэр Конотопа сообщил о трех беспилотниках над городом.

После этого сообщения в Конотопе местные жители услышали еще два взрыва в 18:27. Однако над городом фиксируется еще по меньшей мере два БПЛА врага, сообщил Семенихин.

Мониторинговые каналы пишут, что на город могут направляться еще примерно 10 дронов. Через несколько минут, снова взрыв в городе.

Еще ряд взрывов раздался около 18:47.

Атака на город продолжается. Мэр Семенихин сообщил, что местные могли слышно несколько взрывов после 18:53.

Следует оставаться в укрытиях до отбоя тревоги в вашем регионе. Мэр добавил, что после того, как угроза ударов пройдет, штаб по ликвидации последствий будет развернут в городе.

