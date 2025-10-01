Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Кордон.Медиа".
Тревогу в Сумском районе объявили в 09:30 1 октября. Воздушные силы предупреждали о вражеских дронах, летящих к Сумы.
В направлении Сум вражеский БПЛА с северо-востока,
– писали военные.
Взрыв в Сумах услышали в 10:51. Об этом написали местные корреспонденты из издания "Кордон.Медиа".
Где были взрывы в Украине в последнее время?
Утром 1 октября взрывы также слышали в Киеве. В направлении столицы двигались вражеские беспилотники, вероятно, работала ПВО.
Также тогда же взрывы гремели и в Киевской области. В Киевской областной военной администрации сообщали, что работала противовоздушная оборона по целям в небе.
В Воздушных силах рассказывали, что в ночь на 1 октября российская армия атаковала Украину 49 дронами, из которых 44 были сбиты украинской ПВО. Также враг применял ракеты типа "Оникс" и "Искандер-М"/ KN-23.