Об этом сообщают корреспонденты 24 Канала. Оставайтесь в укрытиях до отбоя опасности с воздуха.

Тревогу в Киеве объявили в 07:20 1 октября. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников.

Киев угроза применения ударного БПЛА с севера,

– писали военные.

Взрывы в Киеве прогремели примерно в 07:56, об этом сообщили корреспонденты 24 Канала. Предварительно, было слышно работу противовоздушной обороны.

По состоянию на 08:07 тревога в столице еще продолжается. Мониторы писали о движении новых вражеских БПЛА в сторону Киева.

Где ранее раздавались взрывы в Украине?