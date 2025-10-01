Об этом сообщают корреспонденты 24 Канала. Оставайтесь в укрытиях до отбоя опасности с воздуха.
Тревогу в Киеве объявили в 07:20 1 октября. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников.
Киев угроза применения ударного БПЛА с севера,
– писали военные.
Взрывы в Киеве прогремели примерно в 07:56, об этом сообщили корреспонденты 24 Канала. Предварительно, было слышно работу противовоздушной обороны.
По состоянию на 08:07 тревога в столице еще продолжается. Мониторы писали о движении новых вражеских БПЛА в сторону Киева.
Где ранее раздавались взрывы в Украине?
Рано утром 1 октября взрывы слышали в Киевской области. В ОВА писали о работе ПВО по вражеским целям в небе.
В тот же день ночью серия громких звуков была в Харькове. Оккупанты атаковали город ракетами и бомбами.
А вечером 30 сентября взрывы также раздавались в Сумах. Это произошло после того, как россияне атаковали многоэтажку в городе беспилотником.