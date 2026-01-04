Ведущий аналитик Института по изучению войны (ISW) Жорж Баррос проанализировал ход боев за Покровск. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

Как россияне захватывают украинские города?

Российский диктатор заявил о захвате Покровска, однако украинские представители опровергли это. Большинство военных аналитиков считают, что Покровск в конце концов падет. Когда это произойдет, для России это будет пиррова победа, которая сама по себе вряд ли приведет к разрушению украинской обороны на востоке страны.

Несмотря на то что окончательный захват города даст России лишь ограниченные тактические выгоды, сама кампания свидетельствует о том, что российская армия учится и адаптируется. "Если этот процесс не остановить, он может предвещать серьезные проблемы для Украины в кратко- и среднесрочной перспективе", – предположил журналист.

В то же время Кремль преувеличивает значение захвата Покровска, пытаясь представить российские успехи на поле боя как неизбежные. Это ощущение "неизбежности" подхватывают и некоторые члены переговорной команды президента Дональда Трампа, которые пытаются сформировать мирное предложение по войне в Украине.

Но ничего неизбежного здесь нет. На самом деле Россия заплатила высокую цену за свою непрерывную кампанию в Донецкой области. За последние 20 месяцев российские войска продвинулись лишь примерно на 25 миль от Авдеевки до Покровска,

– отметил автор.

Он уточнил, что с начала наступательных действий с целью захвата Авдеевки в октябре 2023 года и до лета 2024 года российские силы потеряли в районе Покровска не менее пяти дивизий бронетехники и танков – более 1 000 бронированных машин и более 500 танков.

После этого российские войска изменили тактику, отказавшись от масштабных механизированных атак в пользу действий малых пехотных групп, осуществляющих проникновение. Вероятно, это сделано для сохранения техники, которая имеет низкую живучесть в условиях массового применения украинских дронов. Такое изменение позволило России продолжать наступление буквально пешим шагом, но при очень высоких потерях.

В кампании захвата Покровска россияне продемонстрировали новую операционную модель захвата украинских городов. Сначала – системное разрушение украинских логистических путей с помощью дронов, а затем – введение пехотных штурмовых и диверсионно-проникающих групп для добивания истощенных защитников. В частности, способность России ослаблять позиции Украины ударами средней дальности является тревожным развитием событий.

Автор статьи подчеркнул: чтобы действительно остановить россиян, жизненно необходимой остается западная помощь. Украине требуется продолжение обмена разведданными, а также новые поставки традиционных вооружений для поражения целей на средней дальности – в частности артиллерии и ракет. Пока Россия продолжает продвижение на поле боя, она вряд ли пойдет на реальные переговоры о завершении войны. Вся дипломатия администрации Трампа будет иметь мало результатов до тех пор, пока российские наступления не будут решительно остановлены.

