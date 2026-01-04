Провідний аналітик Інституту з вивчення війни (ISW) Жорж Баррос проаналізував перебіг боїв за Покровськ. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Washington Post.

Як росіяни захоплюють українські міста?

Російський диктатор заявив про захоплення Покровська, проте українські представники заперечили це. Більшість військових аналітиків вважають, що Покровськ зрештою впаде. Коли це станеться, для Росії це буде піррова перемога, яка сама по собі навряд чи призведе до руйнування української оборони на сході країни.

Попри те що остаточне захоплення міста дасть Росії лише обмежені тактичні вигоди, сама кампанія свідчить про те, що російська армія навчається й адаптується. "Якщо цей процес не зупинити, він може передвіщати серйозні проблеми для України в коротко- та середньостроковій перспективі", – припустив журналіст.

Водночас Кремль перебільшує значення захоплення Покровська, намагаючись представити російські успіхи на полі бою як неминучі. Це відчуття "неминучості" підхоплюють і деякі члени переговорної команди президента Дональда Трампа, які намагаються сформувати мирну пропозицію щодо війни в Україні.

Але нічого неминучого тут немає. Насправді Росія заплатила високу ціну за свою невпинну кампанію на Донеччині. За останні 20 місяців російські війська просунулися лише приблизно на 25 миль від Авдіївки до Покровська,

– зазначив автор.

Він уточнив, що від початку наступальних дій із метою захоплення Авдіївки в жовтні 2023 року і до літа 2024 року російські сили втратили в районі Покровська щонайменше п’ять дивізій бронетехніки й танків – понад 1 000 броньованих машин і більш як 500 танків.

Після цього російські війська змінили тактику, відмовившись від масштабних механізованих атак на користь дій малих піхотних груп, що здійснюють проникнення. Імовірно, це зроблено для збереження техніки, яка має низьку живучість в умовах масового застосування українських дронів. Така зміна дала змогу Росії продовжувати наступ буквально пішим кроком, але за дуже високих втрат.

У кампанії захоплення Покровська росіяни продемонстрували нову операційну модель захоплення українських міст. Спочатку – системне руйнування українських логістичних шляхів за допомогою дронів, а потім – введення піхотних штурмових і диверсійно-проникних груп для добивання виснажених оборонців. Зокрема, здатність Росії послаблювати позиції України ударами середньої дальності є тривожним розвитком подій.

Автор статті наголосив: щоб справді зупинити росіян, життєво необхідною залишається західна допомога. Україні потрібне продовження обміну розвідданими, а також нові постачання традиційних озброєнь для ураження цілей на середній дальності – зокрема артилерії та ракет. Поки Росія продовжує просування на полі бою, вона навряд чи піде на реальні переговори про завершення війни. Уся дипломатія адміністрації Трампа матиме мало результатів доти, доки російські наступи не будуть рішуче зупинені.

