Про це повідомляють кореспонденти 24 Каналу. Залишайтеся в укриттях до відбою небезпеки з повітря.
Тривогу у Києві оголосили о 07:20 1 жовтня. Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників.
Київ загроза застосування ударного БпЛА з півночі,
– писали військові.
Вибухи у Києві пролунали приблизно о 07:56, про це повідомили кореспонденти 24 Каналу. Попередньо, було чутно роботу протиповітряної оборони.
Станом на 08:07 тривога у столиці ще триває. Монітори писали про рух нових ворожих БпЛА у бік Києва.
Де раніше лунали вибухи в Україні?
Рано-вранці 1 жовтня вибухи чули у Київській області. В ОВА писали про роботу ППО по ворожих цілях у небі.
Того ж дня вночі серія гучних звуків була у Харкові. Окупанти атакували місто ракетами та бомбами.
А ввечері 30 вересня вибухи також лунали у Сумах. Це сталося після того, як росіяни атакували багатоповерхівку у місті безпілотником.