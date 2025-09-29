Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. У разі загрози для вашого регіону радимо не нехтувати безпекою.

Де рухаються ворожі дрони 29 вересня?

19:07, 29 вересня

  • БпЛА в західній частині Харківщини, курсом на Полтавщину.
  • БпЛА на межі Харківщини та Дніпропетровщини, курс західний.
  • БпЛА в Ніжинському районі Чернігівщини, курс південно-західний.
  • БпЛА в північній частині Чернігівщини, курс західний.
19:07, 29 вересня

БпЛА в напрямку Чернігова з півночі.

18:52, 29 вересня

У Києві лунали вибухи

Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом. КМВА радить жителям залишатися в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги.

18:49, 29 вересня

Ворожий БпЛА на сході Харківщини, курс західний.

18:48, 29 вересня

БпЛА з Чернігівщини на Київщині, курсом на столицю.