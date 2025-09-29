Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. У разі загрози для вашого регіону радимо не нехтувати безпекою.
Де рухаються ворожі дрони 29 вересня?
Де оголошено повітряну тривогу: інтерактивна карта
БпЛА в напрямку Чернігова з півночі. Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом. КМВА радить жителям залишатися в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги. Ворожий БпЛА на сході Харківщини, курс західний. БпЛА з Чернігівщини на Київщині, курсом на столицю.
У Києві лунали вибухи
