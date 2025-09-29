Про це повідомив український фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов, передає 24 Канал.
Що відомо про новий дрон у Сумах?
Експерт зауважив, що вперше бачить у перехопленні його обладнанням ударний дрон БМ-35 з тепловізійною камерою.
БМ-35 із тепловізійною камерою / Фото телеграм "Флеша"
"Флеш" припустив, що, ймовірно, цей безпілотник противник використовуватиме й для нічних атак по місту.
Ще наприкінці липня фахівець писав про використання росіянами нового дрона для ударів по Сумській області. Він зазначав, що окупанти перетворили Суми на полігон для випробування БпЛА "Італмас". Пізніше "Флеш" виправився, уточнивши, що місто тероризує інший дрон – БМ-35.
Відомо, що цей безпілотник має дельтоподібне крило, бензиновий двотактний двигун DLE з тягнучим гвинтом у носі, аналогову систему передачі відеосигналу, яка працює у частотному діапазоні 3,3 ГГц, та курсову камеру.
БМ-35 неодноразово атакував прифронтові селища, завдаючи шкоди інфраструктурі.
У конструкції БМ-35 щонайменше 41 іноземна деталь. Більшість елементів з Китаю, але є компоненти й зі Швейцарії, США та Тайваню.
Що відомо останні удари дронами по Україні?
- Вночі 29 вересня Росія запустила по Україні 32 дрони, з них близько 20 – "Шахеди". Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 8 локаціях.
- У ніч проти 28 вересня окупанти здійснили чергову масовану атаку на Україну, використавши понад 600 дронів і ракет. Основним напрямком ворожого удару став Київ. У столиці загинули четверо людей, серед них – 12-річна школярка Олександра Поліщук.
- Противник, зокрема, обстріляв Конотоп. Внаслідок ударів постраждали двоє людей, пошкоджено міський транспорт та зникло водопостачання.
- Російські дрони атакували Суми, влучивши по автомобільній стоянці, що спричинило загоряння вантажних автомобілів.