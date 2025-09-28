Про наслідки ворожої атаки повідомляє 24 Канал з посиланням на "Кордон.Медіа".

Які наслідки атаки дронів на Конотоп?

У неділю, 28 вересня, Україну масовано атакували російські безпілотники та ракети. Влучання зафіксовані, зокрема, у Конотопі.

Унаслідок ворожих ударів дронами постраждали двоє місцевих мешканців – жінка та чоловік. Вони звернулися за медичною допомогою. За попередньою інформацією, вони отримали легкі травми.

Також відомо, що окупанти пошкодили трамвай у місті. Крім того, частина Конотопа залишилася без води після атаки. За словами мера, водопостачання наразі є лише у двох мікрорайонах.

Рятувальні та комунальні служби ліквідують наслідки російського терору.

Які наслідки масованої атаки на Україну?

  • Масована атака на Україну вночі та вранці 28 вересня тривала понад 12 годин. Росія застосувала понад 600 повітряних цілей, більшість з яких була націлена на Київ і область. У столиці є жертви та багато постраждалих внаслідок обстрілу.

  • Володимир Зеленський закликав посилити тиск на Росію та наголосив на необхідності припинення російського імпорту.

  • Під ударом також була Одещина. Там виникло загоряння підприємства. Пожежу ліквідували, постраждалих немає.

  • У Сумах атаковано автостоянку, де загорілись вантажівки з напівпричепами.

  • А у Запоріжжі зафіксовано 8 ударів. Там кількість постраждалих перевищила 30 людей.