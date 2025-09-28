Про наслідки ворожої атаки повідомляє 24 Канал з посиланням на "Кордон.Медіа".
Які наслідки атаки дронів на Конотоп?
У неділю, 28 вересня, Україну масовано атакували російські безпілотники та ракети. Влучання зафіксовані, зокрема, у Конотопі.
Унаслідок ворожих ударів дронами постраждали двоє місцевих мешканців – жінка та чоловік. Вони звернулися за медичною допомогою. За попередньою інформацією, вони отримали легкі травми.
Також відомо, що окупанти пошкодили трамвай у місті. Крім того, частина Конотопа залишилася без води після атаки. За словами мера, водопостачання наразі є лише у двох мікрорайонах.
Рятувальні та комунальні служби ліквідують наслідки російського терору.
Які наслідки масованої атаки на Україну?
Масована атака на Україну вночі та вранці 28 вересня тривала понад 12 годин. Росія застосувала понад 600 повітряних цілей, більшість з яких була націлена на Київ і область. У столиці є жертви та багато постраждалих внаслідок обстрілу.
Володимир Зеленський закликав посилити тиск на Росію та наголосив на необхідності припинення російського імпорту.
Під ударом також була Одещина. Там виникло загоряння підприємства. Пожежу ліквідували, постраждалих немає.
У Сумах атаковано автостоянку, де загорілись вантажівки з напівпричепами.
А у Запоріжжі зафіксовано 8 ударів. Там кількість постраждалих перевищила 30 людей.