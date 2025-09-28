Про наслідки ворожої атаки повідомляє 24 Канал з посиланням на "Кордон.Медіа".

Які наслідки атаки дронів на Конотоп?

У неділю, 28 вересня, Україну масовано атакували російські безпілотники та ракети. Влучання зафіксовані, зокрема, у Конотопі.

Унаслідок ворожих ударів дронами постраждали двоє місцевих мешканців – жінка та чоловік. Вони звернулися за медичною допомогою. За попередньою інформацією, вони отримали легкі травми.

Також відомо, що окупанти пошкодили трамвай у місті. Крім того, частина Конотопа залишилася без води після атаки. За словами мера, водопостачання наразі є лише у двох мікрорайонах.

Рятувальні та комунальні служби ліквідують наслідки російського терору.

Які наслідки масованої атаки на Україну?