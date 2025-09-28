Фіксували швидкісну ціль та БпЛА у напрямку регіону. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову ОВА Івана Федорова.
Що відомо про атаку на Запорізьку область?
Вибухи у Запорізькій області пролунали о 1:07.
Вибух пролунав в одному із районів міста,
– уточнив Іван Федоров.
Гучно також було о 1:17 та 1:21.
"Ще три вибухи пролунали у місті. Не нехтуйте правилами безпеки. Тривога лунає по всій території області", – писав голова ОВА о 1:21.
Повітряні сили попереджали про рух ворожого БпЛА на Запоріжжя, а одразу після цього – про швидкісну ціль. Як писав телеграм-канал "Миколаївський Ваньок", це міг бути "Смерч".
Довідково. "Смерч" – це далекобійна реактивна система залпового вогню для ураження живої сили. Також її використовують для знешкодження техніки, артилерії, тактичних та зенітних ракет, а також руйнують командні пункти, вузли зв'язку й об'єкти військово-промислової структури.
Після атаки у Запоріжжі в одному із районів сталося займання, пошкоджено автозаправку та її обладнання.
Голова ОВА повідомив, що було щонайменше 4 удари.
Попередньо, минулося без постраждалих.
Обстріли України: останні новини
Запорізька область потерпає від російських обстрілів. Так, вдень 27 вересня там лунали вибухи і працювала ППО через розвідувальний дрон. А напередодні, 26 вересня, росіяни атакували об'єкт цивільної інфраструктури у регіоні, через що без світла залишалися майже 9 тисяч абонентів.
Того ж дня, 26 вересня, Росія атакувала Харків БпЛА "Молнія". Він влучив у дах меблевого магазину. Було кілька постраждалих.
Ніч на 27 вересня в Україні теж минула неспокійно, зокрема, для Одещини та Вінниччини.