Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на першу заступницю начальника Вінницької ОВА Наталю Заболотну.

Що відомо про наслідки вибухів у Вінницькій області?

Тривогу в Гайсинському та Тульчинському районах Вінницької області оголосили після 23:30 26 вересня. Повітряні сили писали про рух ворожих безпілотників у напрямку цих районів.

Уже о 00:57 перша заступниця начальника Вінницької обласної військової адміністрації Наталя Заболотна написала, що Вінниччина перебувала під атакою ворожих БпЛА.

Є влучання у критичну інфраструктуру. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги,

– зазначила посадовиця.

Усі деталі Заболотна пообіцяла надати згодом. Тривогу у Вінницькій області скасували о 01:00 27 вересня.

До речі, генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в етері 24 Каналу розповідав, що окупанти вже розвідують українські енергетичні об'єкти. Тому цілком можливо, що окупанти спробують бити по українській енергетиці, внаслідок чого можуть бути відключення світла.

