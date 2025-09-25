Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського. Повітряну тривогу в Чернігівському районі оголосили близько 10:00.

Що відомо про атаку на Чернігів 25 вересня?

Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих безпілотників – їх фіксували на околицях Чернігова о 14:13.

Згодом начальник ОВА повідомив про атаку на об'єкти критичної інфраструктури міста о 14:31. "Перебувайте в безпечних місцях", – додав Брижинський.

Рекомендуємо мешканцям міста Чернігова зробити запаси питної води,

– написали в КП "Чернігівводоканал".

Росія атакувала Україну вночі 25 вересня: які наслідки?