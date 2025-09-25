Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського. Повітряну тривогу в Чернігівському районі оголосили близько 10:00.
Що відомо про атаку на Чернігів 25 вересня?
Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих безпілотників – їх фіксували на околицях Чернігова о 14:13.
Згодом начальник ОВА повідомив про атаку на об'єкти критичної інфраструктури міста о 14:31. "Перебувайте в безпечних місцях", – додав Брижинський.
Рекомендуємо мешканцям міста Чернігова зробити запаси питної води,
– написали в КП "Чернігівводоканал".
Росія атакувала Україну вночі 25 вересня: які наслідки?
- Дрон окупантів влучив по території комунального підприємства прифронтового селища Приколотне Вільхуватської громади на Харківщині. Виникла пожежа та руйнування, загинув 59-річний чоловік.
- Під ударом також опинилася критична інфраструктура на Вінниччині. Виникла пожежа, частину міста було знеструмлено, деякі потяги зупинили.
- За даними Повітряних сил ЗСУ, станом на 08:30 зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 8 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 1 локації. Загалом оборонці неба знешкодили 150 ворожих дронів.