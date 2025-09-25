Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.

Дивіться також Перевірка чи психологічний тиск: як провокації Росії проти Європи пов’язані з Україною

Що відомо про атаку на Харківщину?

Так, дрон окупантів влучив по території комунального підприємства прифронтового селища Приколотне Вільхуватської громади Куп’янщини.

Внаслідок атаки сталися руйнації та пожежа в адміністративній будівлі. На жаль, загинув 59-річний чоловік,

– повідомили рятувальники.

У ліквідації наслідків російського удару брали участь 10 рятувальників та 3 одиниці техніки, в тому числі медичний розрахунок ДСНС та офіцер-рятувальник громади.

Пожежа на Куп'янщині / фото ДСНС

Колишній офіцер Повітряних Сил, заступник генерального директора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський в ефірі 24 Каналу зазначив, що масовані нальоти малопомітних дронів становлять особливу небезпеку і для України, і для Європи. Річ у тім, що проти них неефективні класичні засоби протиповітряної оборони.

Як росіяни атакують Україну?