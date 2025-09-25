Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС України.
Що відомо про атаку на Харківщину?
Так, дрон окупантів влучив по території комунального підприємства прифронтового селища Приколотне Вільхуватської громади Куп’янщини.
Внаслідок атаки сталися руйнації та пожежа в адміністративній будівлі. На жаль, загинув 59-річний чоловік,
– повідомили рятувальники.
У ліквідації наслідків російського удару брали участь 10 рятувальників та 3 одиниці техніки, в тому числі медичний розрахунок ДСНС та офіцер-рятувальник громади.
Пожежа на Куп'янщині / фото ДСНС
Колишній офіцер Повітряних Сил, заступник генерального директора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський в ефірі 24 Каналу зазначив, що масовані нальоти малопомітних дронів становлять особливу небезпеку і для України, і для Європи. Річ у тім, що проти них неефективні класичні засоби протиповітряної оборони.
Як росіяни атакують Україну?
У ніч проти 25 вересня росіяни запустили 176 ударних дронів, з яких збити вдалося 150 безпілотників. Зафіксовано влучання 13 "Шахедів" на 8 локаціях, а також падіння збитих на 1 локації.
На Вінниччині Росія атакувала критичну інфраструктуру. Через удари без світла лишилася частина міста, рух потягів був зупинений. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Внаслідок ворожого обстрілу на Миколаївщині та Кіровоградщині Укрзалізниця має знеструмлення окремих дільниць. Компанія повідомили про затримки низки потягів в Україні.