Чотири дільниці знеструмлено. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

Які потяги затримаються через обстріл?

В ніч на 25 вересня Росія атакувала залізничну інфраструктуру, знеструмлено 4 дільниці на Миколаївщині та Кіровоградщині. Постраждалих немає, втім є пошкодження інфраструктури.

Які потяги затримаються:

№53/54 Одеса–Головна – Дніпро–Головний (+5:09);

№253/254 Одеса–Головна – Кривий Ріг–Головний (+5:09);

№7/8 Одеса–Головна – Харків–Пас. (+4:47);

№147/148 Київ–Пас. – Одеса–Головна (+2:01);

№127/128 Львів – Запоріжжя–1 (+1:18);

№31/32 Перемишль – Запоріжжя–1 (+1:17);

№51/52 Запоріжжя–1 – Одеса–Головна (+1:10);

№91/92 Одеса–Головна – Краматорськ (+1:02).

Всі пасажири та бригади поїздів №54/254 Одеса – Дніпро, Кривий Ріг, №8/7 Одеса – Харків наразі перебувають в укриттях. Цим же шляхом трохи згодом належить також пройти поїздам №51/52 Запоріжжя – Одеса та №148/147 Київ – Одеса.

Укрзалізниця направляє резервні тепловози на всі знеструмлені дільниці. Наслідки обстрілів уточнюються.

Як Росія обстрілювала залізничну інфраструктуру останнім часом?